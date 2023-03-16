بأمر وزاري.. تعيين أكثر من 8000 مدرس مساعد في التعليم العالي

شفق نيوز/ أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، يوم الخميس، أمراً وزارياً بتعيين أكثر من ثمانية آلاف مدرس مساعد.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العبودي أصدر أمراً وزارياً بتعيين 8328 من حملة شهادة الماجستير استناداً إلى القرارات والتشريعات النافذة.

ودعت وزارة التعليم العالي المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي إلى الحضور لمركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية، فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية (عدد 4) ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة (عدد 2) والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام في ضوء الأمر الوزاري المؤرخ في 2023/3/16.