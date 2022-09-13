بأمر من الكاظمي.. رفع البوابة الحديدية والحواجز عن جسري "الجمهورية والسنك" 

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول، يوم الثلاثاء، برفع البوابة الحديدية والحواجز الكونكريتية عن جسري "الجمهورية والسنك" وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإيقاف بناء البوابة الحديدة وإزالة الحواجز عن جسري الجمهورية والسنك، مشيرا الى أن القوات الامنية باشرت برفع عمل استمر منذ اربعة ايام لإنشاء بوابات حديدية على جسر الجمهورية

وشرعت قوات أمنية قبل أيام، ببناء بوابة حديدية ووضع كتل كونكريتية على جسر الجمهورية، كما عزمت على وضعها في جسر السنك وسط العاصمة بغداد.

ويربط الجسرين مركز بغداد، بمنطقة كرادة مريم والمنطقة الخضراء، حيث يستخدمه المتظاهرون للعبور الى تلك المنطقة الحكومية المحصنة.