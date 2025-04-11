بأمر ديواني.. تكليف مدحت عادل بإدارة هيئة استثمار نينوى بالوكالة (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، عن صدور أمر ديواني يقضي بإنهاء تكليف محمد عبد الله إبراهيم من مهام إدارة هيئة استثمار محافظة نينوى، وتكليف مدحت عادل عبد الجبار بإدارة الهيئة بالوكالة لحين تعيين رئيس لها أصولياً.

ويأتي القرار، بحسب الوثيقة، بناء على ما عرضته محافظة نينوى بكتابها المؤرخ في 2025/1/15، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، ووفقاً للصلاحيات المخولة له.

وأشار الأمر الديواني (31/د) إلى أن التكليف الجديد جاء استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة وتنفيذاً لمتطلبات المرحلة الحالية في محافظة نينوى، ولا سيما في ملف الاستثمار الحيوي الذي يشهد جموداً منذ سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة نينوى تسعى إلى تفعيل ملف الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بعد ركود طويل، وسط دعوات محلية لتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل عبر مشاريع استثمارية فاعلة.