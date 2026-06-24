بأمر الشرطة.. منع موكب "شهداء تشرين" من المشاركة بشعائر محرم في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بمنع "موكب شهداء تشرين"، من الدخول والمشاركة في استعراض الحبوبي السنوي بمناسبة ليالي عاشوراء ضمن مراسم شهر محرم الحرام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قيادة شرطة ذي قار، قامت بمنع موكب شهداء تشرين من المشاركة بالاستعراض السنوي ضمن شعائر شهر محرم، في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الموكب مسجل منذ أكثر من خمس سنوات وخاضع لتعليمات هيئة المواكب الحسينية في ذي قار، ومسجل لديهم بشكل أصولي"، مبيناً أن "الموكب يستعد للاستعراض يوم غد الخميس أسوة ببقية المواكب الحسينية الموجودة في المحافظة".

ولفت المصدر إلى أن "المنع جاء بسبب رفع الموكب صور شهداء تظاهرات تشرين"، مؤكدا أن "هيئة المواكب أيضا تدخلت ومنعت الموكب من الدخول".