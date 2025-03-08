بآلة حادة.. إنقاذ مواطن من الانتحار في مقبرة وادي السلام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإنقاذ مواطن من أهالي ذي قار من الانتحار وسط مقبرة وادي السلام في النجف.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مواطناً في الأربعينيات من عمره أقدم على الانتحار بواسطة (الة حادة) داخل مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف، لكن أحد أقربائه الذين كانوا برفقته تمكن من إنقاذه ونلقه للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر، أن "المواطن من أهالي قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، وتم فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة ملابساتها، وفيما اذا كان تابعاً لعناصر (جماعة القربان) من عدمه ".