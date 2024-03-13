بأكثر من 3 ملايين نسمة .. بغداد تستحوذ على نصيب الأسد من العشوائيات في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، ان بغداد تستحوذ على ربع العشوائيات، مبينة أن لدى الحكومة خطة لمعالجة العشوائيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة شفق نيوز، أن عدد العشوائيات في عموم العراق يبلغ 4 الاف تجمع، بينما حصدت بغداد الاعلى بين المحافظات حيث بلغت الفاً و73 تجمعا عشوائيا، موضحا انه يسكن هذه العشوائيات زهاء 3 ملايين و60 ألف نسمة.

واضاف ان "بغداد تحتل المرتبة الاولى بأكثر العشوائيات الموجودة تليها، البصرة، ونينوى بأكثر من 700 تجمع عشوائي، فيما جاءت النجف بين أقل المحافظات بالعشوائيات بوجود 89 تجمعا عشوائيا فقط".

كما أشار الهنداوي الى ان "واحدة من الحلول التي تعمل عليها الحكومة للتخلص من العشوائيات هو بناء وحدات سكنية جديدة التي فيها جانب من الحل والمعالجة لملف العشوائيات بالعراق على اعتبار أن هناك نسبة من المدن سكنية للحكومة وهي ستوزعها على الفئات المستحقة وفقا للأولويات".

وتابع المتحدث باسم التخطيط، القول إن "العشوائيات نشأت ونمت في مناطق مختلفة مرة تكون في بطون المدن او في اطراف المدن، وأخرى تكون في المناطق التجارية او في المناطق الزراعية بحسب الظرف الذي يسمح بنمو ونشوء العشوائية في هذا المكان أو ذاك".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في البلاد.