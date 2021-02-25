بأكثر من ٦٣ مليون دولار... شركة رومانية تستثمر سكنياً في مسقط رأس صدام

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، اليوم الخميس، انجاز 38% من مشروع سكني في بلدة "العوجة" مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين من قبل شركة رومانية، بكلفة بلغت ٦٣ مليوناً ونصف المليون دولار.

وقال مدير هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "شركة رومانية انجزت 63% من مشروع القرية الرومانية للشركة الرومانية المستثمرة (مجموعة إينوفيشن للتجارة والمقاولات) في غرب بلدة العوجة".

وبين الجبوري ان "موقع المشروع متميز يقع على نهر دجلة ويبعد ٣ كم من مركز مدينة تكريت ويبلغ عدد الوحدات السكنية ٤٠١ فيلا بمساحات ٣٠٠ متر مربع و٤٠٠ متر مربع وبتصاميم جذابة"، مشيرا الى ان "كلفة المشروع بلغت ٦٣ مليوناً ونصف المليون دولار".

واكد الجبوري "حرص الشركة على دقة الاداء في التنفيذ وفق المواصفات العالمية وخاصة في مجال الاسس حيث استبدلت وجه الارض بعمق متر ونصف بمادة "السبيس" لضمان رصانة المباني والتربية الجبسية التي تمتاز بها محافظة صلاح الدين".

واعتبر مدير هيئة الاستثمار أن "مشروع القرية الرومانية يسير بخطى انجاز متسارعة فاقت جدول العمل وبخبرات وتقنيات عالمية الى جانب المكاتب الاستشارية الفنية المكلفة بمراقبة دقة ورصانة عمل المشروع لخدمة ابناء المحافظة".