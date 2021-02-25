سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بأكثر من ٦٣ مليون دولار... شركة رومانية تستثمر سكنياً في مسقط رأس صدام

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-25T10:54:45+0000
بأكثر من ٦٣ مليون دولار... شركة رومانية تستثمر سكنياً في مسقط رأس صدام

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، اليوم الخميس، انجاز 38% من مشروع سكني في بلدة "العوجة" مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين من قبل شركة رومانية، بكلفة بلغت  ٦٣ مليوناً ونصف المليون دولار.

وقال مدير هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "شركة رومانية انجزت 63% من مشروع القرية الرومانية للشركة الرومانية المستثمرة (مجموعة إينوفيشن للتجارة والمقاولات) في غرب بلدة العوجة".

وبين الجبوري ان "موقع المشروع متميز يقع على نهر دجلة ويبعد ٣ كم من مركز مدينة تكريت ويبلغ عدد الوحدات السكنية ٤٠١ فيلا بمساحات ٣٠٠ متر مربع و٤٠٠ متر مربع وبتصاميم جذابة"، مشيرا الى ان "كلفة المشروع بلغت  ٦٣ مليوناً ونصف المليون دولار".

واكد الجبوري "حرص الشركة على دقة الاداء في التنفيذ وفق المواصفات العالمية وخاصة في مجال الاسس حيث استبدلت وجه الارض بعمق متر ونصف بمادة "السبيس" لضمان رصانة المباني والتربية الجبسية التي تمتاز بها محافظة صلاح الدين".

واعتبر مدير هيئة الاستثمار أن "مشروع القرية الرومانية يسير بخطى انجاز متسارعة فاقت جدول العمل وبخبرات وتقنيات عالمية الى جانب المكاتب الاستشارية الفنية  المكلفة بمراقبة دقة ورصانة عمل المشروع لخدمة ابناء المحافظة".

related

بعد إعدام 120 ألف دجاجة.. احتواء انفلونزا الطيور في صلاح الدين

Date: 2021-01-22 14:39:38
بعد إعدام 120 ألف دجاجة.. احتواء انفلونزا الطيور في صلاح الدين

خسائر فادحة لمزارعي صلاح الدين ومخاوف من فشل تسويق الحبوب

Date: 2021-02-08 12:08:03
خسائر فادحة لمزارعي صلاح الدين ومخاوف من فشل تسويق الحبوب

عدّوه حكماً ظالماً.. رفض شعبي في صلاح الدين لقرار إعدام شاب يتاجر بـ"السكراب"

Date: 2020-11-09 11:14:02
عدّوه حكماً ظالماً.. رفض شعبي في صلاح الدين لقرار إعدام شاب يتاجر بـ"السكراب"

أعلنها البرلمان منكوبة "حبرا على ورق".. بلدة عراقية منسية منذ خمس سنوات

Date: 2020-05-23 10:15:51
أعلنها البرلمان منكوبة "حبرا على ورق".. بلدة عراقية منسية منذ خمس سنوات

بالصور.. صلح عشائري يحقن الدماء في صلاح الدين

Date: 2020-12-25 09:25:38
بالصور.. صلح عشائري يحقن الدماء في صلاح الدين

محافظة عراقية تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-22 22:14:57
محافظة عراقية تسجل 23 إصابة جديدة بكورونا

موظفون "دون غطاء مالي" يتظاهرون لصرف رواتبهم في صلاح الدين

Date: 2020-02-23 16:56:12
موظفون "دون غطاء مالي" يتظاهرون لصرف رواتبهم في صلاح الدين

محافظة عراقية تعلن إجراء تغييرات إدارية في هيئة التقاعد

Date: 2021-01-25 15:24:03
محافظة عراقية تعلن إجراء تغييرات إدارية في هيئة التقاعد