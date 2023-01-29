بأكثر من مليار دينار..  ضبط صرف خلافاً للقانون في مطار وتربية النجف

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، عن تنفيذ 7 عمليات ضبط لمعاملات صرف خلافاً للقانون ومغالاة في أعمال صيانة في محافظة النجف، مبينة أن مجموع المبالغ المصروفة فيها ناهزت مليار وربع مليار دينار.

وقال المركز الإعلامي للهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات مكتب تحقيق النجف التابعة لدائرة التحقيقات نفذت (5) عمليات ضبط منفصلة في المطار الدولي في المحافظة، مشيراً إلى أن لجان المشتريات في المطار قامت بتنظيم معاملات شراء صورية وصرف مبلغ (566,867) دولاراً أمريكياً بشكل مخالف للقانون، وتم خلال (4) عمليات منفصلة ضبط أوليات الصرف الخاصة بتلك المعاملات التي أدت إلى هدر في المال العام.

وأضاف المركز، إن ملاكات المكتب رصدت قيام مُوظفين في المطار بشراء مكانس كهربائيةٍ بمبلغٍ كبيرٍ جداً وبشكلٍ مبالغٍ فيه، لافتا إلى أن كلفة عملية الشراء التي تمت بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون بلغت ( 196,900) دولارٍ أمريكيٍ.

وأكد قيام الملاكات التي انتقلت إلى مديرية التربية في المحافظة بضبط أوليات صرف خاصة بصيانة مدرستين تم تنفيذهما من قبلها؛ على خلفية كشف وجود مغالاةٍ في عملية الصيانة، منوهة بأن لجنة التنفيذ أمانة في المديرية صرفت مبلغ (116,828,000) مليون دينار.

وسبق للهيئة أن أعلنت في الأيام المنصرمة عن تنفيذها عمليات ضبط لمعاملات شراء صورية في مطار النجف، وقيام لجنة المشتريات في المطار بصرف مبلغ (504,976) دولاراً أمريكياً، بشكل مخالفٍ للقانون.