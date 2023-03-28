بأكثر من مليار دينار .. النزاهة تضبط حالات "تزوير ومغالاة" بعدد من الدوائر في واسط

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليَّات ضبط لحالات تزوير ومغالاة ومُخالفات في عددٍ من الدوائر في محافظة واسط أبرزها دائرة الزراعة وبلدية الكوت، فيما بينت أن قيمة ما ضبطته يتجاوز مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "رصدت حالات تزوير كتبٍ وتلاعبٍ بأسماء الفلاحين والكميَّات المُجهَّزة من مادة سماد (الداب واليوريا) في شعبة زراعة الشحيميَّـة بمحافظة واسط"، مُبيّنةً أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى شركة التجهيزات الزراعيَّة / فرع واسط ضبط (40) دفتر قطعٍ خاصاً بالسماد المُجهَّز للفلاحين من قبل مركز قطع الشحيميَّـة للموسم الشتوي 2021 – 2022".

وأضافت الدائرة إنَّه "تمَّ التلاعب بأختام وتواقيع (81) كتاباً تمَّ على إثرها تجهيز كميَّات أكثر ممَّا حُدِّدَ في الخطة الزراعيَّة"، لافتةً إلى أنَّ "كميَّة السماد المُجهَّز بشكلٍ غير أصوليٍّ بلغت أكثر من (354) طناً تصل قيمتها إلى (500,000,000) مليون دينارٍ".

وتابعت الدائرة إنَّ "الفريق ضبط (8) ملفاتٍ تخصُّ مراحل تنفيذ مشاريع شوارع الكفاءات والمفتاح والصيدليَّة في مركز المحافظة وأصل سندات الصرف؛ لوجود شبهة تزوير وصولات العرض المُقدَّمة إلى مُديريَّة بلديَّة الكوت من قبل الجهة المُنفِّذة؛ لغرض صرف مبالغ أكثر من السعر الحقيقيّ السائد في الأسواق المحليَّة، لافتةً إلى أنَّ أقيام تلك المشاريع بلغت (539,000,000) مليون دينارٍ".

في مركز گمرك زرباطية، أوضحت الدائرة أن "فريق تقييم الأداء ومُكافحة الرشوة تمكن بعد التحرّي وجمع المعلومات والتدقيق من كشف مُخالفاتٍ تمثَّلت بعدم احتساب الضريبة ومرافقة وصولاتٍ لا تخصُّ التصاريح الگمرگيَّة وتلاعب باحتساب قيمة البضاعة الدولاريَّة"، مُؤكّدةً "ضبط (29) تصريحة گمرگيَّة واستمارتي تحاسبٍ ضريبيٍّ لإحدى الشركات، فضلاً عن وصولات تسلُّم الإيرادات والأمانات الضريبيَّـة".

أمَّا في دائرة الضريبة فقد تمَّ ضبط إضبارة أحد المُكلَّفين (صاحب محلات لبيع الأثاث) بعد قيام الهيئة العامَّة للضرائب -فرع واسط بمنحه براءة ذمَّةٍ من عدم إجراء تحاسبٍ ضريبيٍّ للسنوات من (2015 -2022)، بحسب بيان دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة.