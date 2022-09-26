بأقل من 24 ساعة.. ايقاف خمس حالات عنف اسري وابتزاز الكتروني في كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، يوم الإثنين، إيقاف حالات عنف أسري وابتزاز الكتروني في كربلاء.

وذكر بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها تمكنت وبأقل من 24 ساعة من إيقاف حالتي ابتزاز إلكتروني لرجل وفتاة بمقتبل العمر وثلاثة حالات عنف أسري لأب يعنف ابنته، ورجلان آخران عنفا زوجتيهما واطفالهما".

واضاف، أن "الشرطة المجتمعية أتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين وتعهدت بمواصلة جهودها في التصدي لكل الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد المجتمع، وبما يعزز السلم الأهلي والأمن المجتمعي".