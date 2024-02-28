بأقل من 24 ساعة.. القبض على منفذ حادثة حريق مستشفى السلام في الموصل

شفق نيوز/ ألقت شرطة محافظة نينوى، يوم الأربعاء، القبض على مرتكب جريمة حريق المخزن في مستشفى السلام جنوب شرقي الموصل.

وأبلغ مصدر في الشرطة وكالة شفق نيوز، بأن "التحقيقات التي قامت بها شرطة نينوى ومراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بمستشفى السلام بالموصل أفضت لإلقاء القبض على مرتكب جريمة حريق مخزن الفلاتر المستعملة في المستشفى".

وأضاف أن "الجاني استقل عجلة أجرة مغادراً المستشفى وألقي القبض عليه في حي السكر شرقي الموصل".

كما أشار المصدر إلى أن "القضاء العراقي قرر توقيفه لإكمال التحقيق معه"، مبيناً أن "إلقاء القبض جاء بأقل من 24 ساعة على جريمة الحريق".

وكانت فرق الدفاع المدني في نينوى تمكنت فجر أمس الثلاثاء من السيطرة على حريق اندلع بمخزن الفلاتر المستعملة في مستشفى السلام بمدينة الموصل وأخلت احترازياً 37 مريضاً.