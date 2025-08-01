آب في العراق .. تذبذب حالة الطقس يصاحبه انخفاض "نادر" بعد منتصف الشهر

شفق نيوز - بغداد

نشرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، فصلت فيه توقعاتها لحالة الطقس في مناطق ومدن العراق خلال شهر آب / أغسطس الجاري.

وذكرت الهيئة في تقريرها الذي حمل عنوان "شهر آب في العراق: ذروة الصيف .. نظرة مُناخية عامة والتوقعات"، أن هذا الشهر من أكثر شهور السنة تطرفا مُناخيا في العراق، وهو آخر شهور الصيف، ويُصنّف ضمن ذروة فصل الصيف من حيث درجات الحرارة وطبيعة الكتل الهوائية السائدة.

الخصائص المناخية

ويتميز بعدة خصائص مناخية بارزة وكالاتي:

1. ارتفاع درجات الحرارة: يُسجل آب عادةً أعلى درجات الحرارة خلال السنة، وغالبا ما تتجاوز 50°م في مدن الجنوب والفرات الاوسط، بتأثير امتداد المنخفض الحراري السطحي المصحوب بكتلة هوائية شديدة الجفاف.

2. استقرار عام مع فرص لحالات جوية نادرة: تسود في آب أجواء مستقرة وسماء صافية إلى في أغلب الأيام، غير أن بعض السنوات تسجل نشوء حالات جوية محدودة وضعيفة التأثير، ناتجة عن الآتي:

ـ اندفاعات علوية باردة عرضية في طبقات الجو العليا من جهة الشام أو تركيا.

ـ أو نشاط نسبي للرياح الموسمية الجنوبية الشرقية عبر الخليج العربي، مما يؤدي إلى زيادة في الرطوبة النسبية في طبقات الجو الوسطى والعليا.

ووفقا للتقرير، فإن هذه العوامل قد تؤدي إلى تكون سحب ركامية محلية، خصوصا في مناطق شمال ووسط البلاد، يصاحبها هطولات مطرية خفيفة إلى معتدلة أحيانا، وعواصف رعدية محدودة، خاصة فوق المرتفعات.

بداية الشهر

كما أشار التقرير إلى أنه، في بداية الشهر، يسجل نشاط الرياح الشمالية الغربية في أغلب الأوقات، خاصةً في مناطق الجنوب والبادية الغربية، مثيرة لغبار محلي أو تتسبب في تصاعد موجات غبار عالقة.

وأضافت الهيئة في تقريرها، أنه في نصفه الثاني يشهد هدوء الرياح وسكونها احيانا مع موجات رطبة خصوصا جنوب العراق.

ونوه التقرير إلى أنه، طول فترة الإشعاع الشمسي: يتميز آب باستمرار الإشعاع الشمسي القوي وطول ساعات النهار نسبيا، ما يعزز التسخين السطحي ويزيد من شدة الحرارة، رغم بدء الانخفاض البسيط في طول النهار مع اقتراب الاعتدال الخريفي.

النصف الثاني من آب

ونهبت الهيئة العامة للانواء الجوية، إلى بوادر تحول تدريجي في النصف الثاني في بعض السنوات، وخاصة خلال النصف الأخير من الشهر، تبدأ إشارات أولية لتحول تدريجي في ديناميكية الغلاف الجوي، مثل تراجع بسيط في قيم الضغط السطحي أو تحرك التيار النفاث العلوي، إيذانا بقرب الدخول في فترة التحول الموسمي باتجاه الخريف.

توقعات درجات الحرارة في آب

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الشكل العام لدرجات الحرارة في بداية هذه الفترة قريب وحول المعدلات العامة، نتيجةً لاستمرار تأثير النظام الجوي الصيفي في المنطقة ، و اندفاع كتل هوائية حارة، مردفا أنه لا يستبعد قبل نهاية النصف الاول أن تتأثر بموجة شديدة الحرارة.

وبحسب التقرير فإنه، مع نهاية الثلث الأول من الشهر، متوقع بداية تقلبات اتجاه الرياح السطحية، يرافقه بداية تأثير موجة رطوبة في المنطقة الجنوبية وبعض مدن الوسط حيث تتحول الرياح احيانا الى جنوبية شرقية أو ساكنة. تتشكل على اثرها كتل من السحب تزداد كثافتها احيانا، وفرص لأمطار خفيفة رعدية في شمال وشرق البلاد .

حالة جوية "شبه نادرة"

واختتم الهيئة تقريرها بأنه ما بعد منتصف الشهر: يتوقع خلال هذه الفترة أن تشهد المنطقة عموما تقلبات حرارية سريعة ما بين الإرتفاع والإنخفاض ومنها قد يكون شبه نادر من حيث الانخفاض في درجات الحرارة مع استمرارها حول المعدل العام، واستمرار تقلبات الرياح ما بين سكون ونشاط.