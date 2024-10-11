بأسلوب الشنق.. انتحار شابة وشاب بحادثتين منفصلتين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بحالتي انتحار لشابين مراهقين "شابة وشاب"، بشنق نفسيهما بحادثتين منفصلتين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من مواليد 2008، أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها بواسطة قطعة قماش (شال) داخل منزلها ضمن منطقة الشعب شمالي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "سبب انتحار الفتاة لم تعرف ويجري التحقيق في الحادث من قبل القوات الأمنية".

وأشار المصدر إلى أن "شاباً من مواليد 2006، أقدم أيضا على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته ضمن منطقة المشتل شرقي بغداد".

وأوضح المصدر أن "سبب الانتحار، حسب ادعاء ذويه، إن الضحية يعاني من اضطرابات نفسية بسبب وفاة أخيه".