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"بأسف شديد".. الصدر يمهل مصلي "الجمعة" اسبوعاً للالتزام ويهدد بالغائها

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-01T10:40:24+0000
"بأسف شديد".. الصدر يمهل مصلي "الجمعة" اسبوعاً للالتزام ويهدد بالغائها

شفق نيوز/ أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، مصلي "صلاة الجمعة" حتى نهاية الاسبوع الجاري للالتزام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا من لبس الكمام والتباعد.

و"عكس ذلك"، وفق وثيقة مكتوبة بخط يد الصدر، فأنه (الصدر) سيوجه بالغائها حتى اشعار اخر، وذلك بعد تحذيرات المختصين من الجائحة وازدياد الاصابات.

كما وجه الصدر، المشرفين على "صلاة الجمعة" بمتابعة ذلك واطلاعه على التفاصيل.

كما اعرب الصدر عن اسفه الشديد، ووجه "عتبه" إلى "المأموين والائمة" بعدم تطبيق توجيهاته بعدم حرصهم على الاجرءات الوقائية.   

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