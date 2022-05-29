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بئر مائية تمهد لاكتشاف نفطي هائل في العراق (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-29T16:15:37+0000
بئر مائية تمهد لاكتشاف نفطي هائل في العراق (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بوزارة الموارد المائية، يوم الأحد، بأن أعمال حفريات قادت لاكتشاف صخور مولدة للنفط، قريبة من سطح الأرض.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "فريقاً تابعاً لوزارة الموارد المائية وعند حفره بئراً مائية في منطقة تل عبطة جنوب غربي مدينة الموصل عثر على هيدروكربونات ضمن الصخور الرملية في تكوين الفتحة عند العمق 117م وهو مؤشر على أن المنطقة تحوي كميات كبيرة من النفط غير المستكشف وقريبة من سطح الأرض".

وأضاف المصدر، أن "هذه الحالة تكررت سابقاً عند حفر آبار مائية قريبة من البئر الحالية، بمسافة 15كم وهي منطقة لم تستكشف لغاية الآن من قبل الشركات النفطية".

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