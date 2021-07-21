بؤرة جديدة لانفلونزا الطيور تظهر في ديالى

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم الاربعاء، عن ظهور بؤرة جديدة لانفلونزا الطيور عند اطراف ناحية جديدة الشط شمال غرب بعقوبة مركز المحافظة.

وقال مدير المستشفى الدكتور رياض حسين الطائي لوكالة شفق نيوز، إن مشروعاً لتربية الدواجن في منطقة الحويش، (20 كم شمال غرب بعقوبة)، التابعة لناحية جديدة الشط، يحوي 10 الاف دجاجة لحوم، أصيب بانفلونزا الطيور، مبيناً أن خمسة الآف دجاجة هلكت جراء الوباء، فيما أتلف الفريق البيطري الخمسة الاف دجاجة الأخرى لمنع تفشي المرض.

وذكر الطائي أن دائرته اتخذت إجراءات الوقاية وأبرزها منع تربية الدواجن فيه لمدة 90 يوماً وحظر حركة الدواجن في مساحة يبلغ قطرها ٣كم٢.

وأكد أن سرعة الاستجابة والإجراءات من قبل المستشفى البيطري في ديالى اسهمت باحتواء وتطويق الاصابة ومنع انتقالها الى مناطق اخرى حفاظاً على الثروة الحيوانية في المحافظة.

وأضاف الطائي أن فريقاً من دائرته والدوائر المعنية وبإشراف إدارة المحافظة اتخذ الإجراءات اللازمة بوقت قياسي وبجهود متميزة لمنع تفشي الاصابات في مشاريع الدواجن الاخرى.

يذكر أن إنفلونزا الطيور هو مرض يسببه نوع من أنواع فيروسات الأنفلونزا تطور وتكيف في أجسام الطيور، والنوع الأخطر من هذا الفيروس هو أنفلونزا الطيور الشديدة HPAI.