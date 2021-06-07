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"بؤرة جديدة" تعيد البصرة إلى حالة الطوارئ القصوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-07T16:03:55+0000
"بؤرة جديدة" تعيد البصرة إلى حالة الطوارئ القصوى

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في محافظة البصرة، يوم الاثنين، عن إعادة إعلان حالة الطوارئ في المحافظة على خلفية تسجيل إصابة جديدة بانفلونزا الطيور.

وقال مدير المستشفى رياض محمد، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إعادة إعلان حالة الطوارئ في المحافظة بنسبة 100% بعد تسجيل إصابات جديدة في احد حقول الدواجن بمرض إنفلونزا الطيور".

وبين أن "الإصابات الجديدة التي ظهرت لدينا في منطقة جبل سنام، تحديدا في احد حقول الدجاج البياض والذي تبلغ سعته 88 الف دجاجة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت خلية الازمة الخاصة بمتابعة مرض انفلونزا الطيور في البصرة، عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في حقل دواجن جنوبي المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإصابة الجديدة بانفلونزا الطيور تم تسجيلها في احد حقول الدواجن بمنطقة جبل سنام جنوبي البصرة.

وأكدت انه سيتم عقد اجتماع طارئ يوم غد لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بغلق الحقول المصابة في قضاء الزبير وناحية سفوان.

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