بأثر رجعي.. صحة الأنبار تعلن استحصال موافقات تحويل رواتب العقود ضمن قرار 315

شفق نيوز/ أعلن مدير صحة محافظة الأنبار غربي العراق، خضير خلف شلال، اليوم الثلاثاء، عن استحصال كافة الموافقات الأصولية لتحويل رواتب المتعاقدين على دائرة صحة الانبار ضمن القرار 315 لسنة 2019.

وأكد شلال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "اكتمال كافة الاجراءات والموافقات الاصولية لتحويل رواتب المتعاقدين على دائرة صحة الانبار ضمن القرار 315 لسنة 2019 وبأثر رجعي واعتبارا من 1 / 1 / 2021".

وأشار البيان، إن "هذا الانجاز جاء بعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة من قبل دائرة صحة الانبار ووزارة الصحة والبيئة مع وزارة المالية طيلة الفترة الماضية".