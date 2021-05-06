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بيئة ذي قار تكشف تفاصيل "جريمة" تصريف المجاري في الأهوار

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-06T11:19:21+0000
بيئة ذي قار تكشف تفاصيل "جريمة" تصريف المجاري في الأهوار

شفق نيوز / كشفت مديرية بيئة ذي قار، يوم الخميس، عن تفاصيل جريمة "مروعة" ارتكبتها مديرية مجاري المحافظة، بحق الأهوار جنوبي مدينة الناصرية.

وقال مدير البيئة كريم العاني، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارته رصدت منذ زمن طويل تجاوز محطات مجاري تابعة لمديرية مجاري ذي قار تلقي بالمياه الثقيلة التابعة لها في الاهوار بقضاء الجبايش".

وبين، أن "اتخاذ الإجراءات اللازمة تم بسبب هذه الجريمة الكبيرة، وقد تمثلت الإجراءات بالكشف الفني، وتقديم الإنذار، ومن ثم تقديم إنذار الاغلاق لهذه المحطات وفرض الغرامات المالية، وهي أقسى العقوبات التي تتخذها الدائرة مباشرة".

وأكد العاني، أن "هذه الإجراءات المتخذة جميعها لم تجد نفعا مع مديرية مجاري ذي قار، حيث توجهت مديرية البيئة إلى القضاء والأن الأمر بات بيد محاكم التحقيق".

وتابع مدير بيئة ذي قار، أن "إدارته عرضت مقابل إنهاء التحقيقات القضائية على مديرية المجاري بتوفير محطات معالجة والتي من شأنها إنهاء كافة هذه الأمور".

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