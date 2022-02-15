بيئة ديالى تحذر من "ناقل خفي" لكورونا

شفق نيوز/ حذرت مديرية البيئة في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، من "ناقل خفي" لفيروس كورونا، مشددة على معالجته لتطويق الاصابات المتزايدة.

وقال مدير الدائرة عبدالله هادي الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "خلط النفايات الصحية والعلاجية لمصابي كورونا مع النفايات المنزلية خطر كبير وناقل فعال لفيروس كورونا ويهدد شرائح مجتمعية كثيرة وابرزها عمال البلديات والنظافة اضافة الى ما يسمى بالنباشة؛ وهم اشخاص يبحثون عن مواد في النفايات للمتاجرة بها وكسب ارزاق معيشية".

واعتبر الشمري رمي النفايات الطبية لمصابي كورونا مع نفايات المنازل ونقلها الى المطامر بأنه "خطر كبير يجب معالجته وايجاد حلول لوقف هذه الظاهرة التي تعد عرضة لتفاقم ونقل الوباء".

ويحذر مختصون من اخطاء وثغرات تتسبب باتساع اصابات كورونا وابرزها النفايات الطبية لمصابي كورونا ورميها في مطامر النفايات او إلقاؤها في الانهر والجداول.