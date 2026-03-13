بيوم القدس.. عراقيون يحملون العلم الإيراني وصور خامنئي في كركوك (صور+فيديو)

شفق نيوز- كركوك

تجمع المئات من أنصار بعض الأحزاب الشيعية ورجال دين ومواطنين، يوم الجمعة، في وسط مدينة كركوك لإحياء ذكرى يوم القدس العالمي الذي يُصادف آخر جمعة من شهر رمضان.

ويُعد يوم القدس العالمي مناسبة تُحيى سنوياً في عدد من الدول الإسلامية، حيث يتم تنظيم فعاليات وتظاهرات للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتأكيد على دعم حقوقه، فيما تشهد بعض المدن العراقية، ومنها كركوك، تجمعات شعبية لإحياء هذه المناسبة.

واحتشدت الجموع قرب فلكة الراية في تقاطع تسعين الخضراء وسط المدينة، رافعين لافتات وأعلاماً داعمة للقضية الفلسطينية.

وردّد المتظاهرون هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني ومنددة بالسياسات الأميركية والإسرائيلية، فيما رفع بعض المشاركين صوراً ولافتات تعبر عن التضامن مع الفلسطينيين وكذلك الإيرانيين، مؤكدين استمرار دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لما وصفوه بالاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وشهد مكان التظاهرة حضور عدد من رجال الدين وناشطين اجتماعيين إلى جانب أنصار أحزاب سياسية، حيث ألقى بعض المشاركين كلمات قصيرة أكدوا فيها أهمية إحياء يوم القدس العالمي بوصفه مناسبة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى دعم حقوقه المشروعة.

وقال أحد المتظاهرين، ويدعى حسين علي، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركة في هذه التظاهرة تأتي تأكيداً على موقف شعبي داعم للقضية الفلسطينية"، مبيناً أن "يوم القدس العالمي يمثل مناسبة سنوية للتذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني والدعوة إلى نصرة قضيته في مختلف المحافل".

وأضاف أن "المتظاهرين في كركوك أرادوا من خلال هذه الفعالية توجيه رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن "هذه التظاهرة تعكس موقفاً شعبياً رافضاً للسياسات التي تستهدف الفلسطينيين"، ومؤكداً أن القضية الفلسطينية "لا تزال تحظى باهتمام واسع لدى الشعوب العربية والإسلامية".

من جهته، قال متظاهر آخر يدعى علي أكبر قاسم لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرة تهدف إلى التعبير عن تضامن المشاركين مع الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن يوم القدس العالمي "يمثل فرصة للتأكيد على دعم حقوق الفلسطينيين والدعوة إلى إنهاء معاناتهم".

وأوضح أن المشاركين في التظاهرة "رفعوا شعارات تؤكد تضامنهم مع الفلسطينيين، إلى جانب لافتات تندد بالسياسات الأميركية والإسرائيلية"، مؤكداً أن هذه الفعالية "تأتي في إطار إحياء هذه المناسبة التي يتم تنظيمها سنوياً في عدد من الدول الإسلامية".

وأضاف قاسم أن إحياء يوم القدس العالمي في كركوك "يهدف أيضاً إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الشعوب"، مشيراً إلى أن الكثير من المشاركين "جاؤوا من مناطق مختلفة داخل المدينة للمشاركة في هذه التظاهرة وإيصال رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني".

وشهدت التظاهرة انتشاراً أمنياً في محيط مكان التجمع لتنظيم حركة السير ومنع حدوث أي احتكاكات، فيما استمرت الفعالية لبعض الوقت قبل أن يبدأ المشاركون بالتفرق بشكل تدريجي بعد انتهاء الكلمات والهتافات.