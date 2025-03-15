بين 3 مدن عراقية.. مصرع وإصابة 6 مدنيين بحوادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر بدائرة مرور محافظة كركوك، يوم السبت، بمصرع ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين في ثلاثة حوادث سير على طريق كركوك السلمانية وتكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الأول وقع في مدخل طريق كركوك السليمانية قرب ناحية قرهنجير، وأسفر عن مصرع ثلاثة مدنيين بسبب اصطدام سيارة نوع نيسان حمل صغيرة مع شاحنة تحمل كميات من الحديد، حيث جرى الحادث عند محاولة الشاحنة الالتفاف للجهة الأخرى من الطريق".

وأضاف المصدر، أن "جثث المدنيين نقلت للطب العدلي واعتقلت الشرطة سائق الشاحنة لتسببه بمصرع المدنيين، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة".

وتابع المصدر، أن "حادثا آخر وقع على طريق كركوك السليمانية ضمن قضاء جمجمال، حيث اصطدمت شاحنة بسيارة، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين".

وفي حادث ثالث، أكد المصدر أن "الحادث وقع على طريق كركوك بيجي قرب قرية المرادية ضمن ناحية الرياض، وأسفر عنها إصابة مدني وتضرر سيارة انقلبت بسبب السرعة".