بين غرق وسير.. مصرع 3 مدنيين في ديالى وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع 3 مدنيين بحادث سير في محافظة ديالى، وغرق بكركوك.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "شابين من كركوك، جرى انتشال جثتيهما اليوم من قبل الشرطة النهرية، بعد غرقهما أمس في سد دوكان خلال سفرة سياحية، ونقل جثمانهما إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".

وفي ديالى، ذكر مصدر آخر، أن "شاباً لقي مصرعه بحادث سير بعد انقلاب عجلة حمل صغيرة كان يستقلها على طريق الخالص - بعقوبة قرب منطقة الأسود، وجرى نقله إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات القانونية والمرورية".

وتشهد أغلب المحافظات العراقية، تصاعداً بحوادث السير والغرق، بسبب إهمال قواعد السلامة أو جراء حوادث عرضية مفاجئة.