بين صعوبات العيش وغياب الحقوق.. أطفال ديالى يعانون في يومهم العالمي

شفق نيوز/ عد مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، يوم الأحد، أوضاع الأطفال بالصعبة والبعيدة عن الإنصاف مقارنة بالدول الأخرى، فيما أشار إلى أن العمالة القاسية والمشكلات الاجتماعية وانعدام الحقوق تضرب شرائح واسعة من أطفال المحافظة.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي، لوكالة شفق نيوز، إن قسماً كبيراً من أطفال ديالى يعانون من التسرب من مقاعد الدراسة والتشرد والعوز والتفكك الأسري وممارسة أعمال لا تتناسب مع أعمارهم وبعض الأعمال تكون خطرة بالنسبة للأطفال نتيجة غياب القوانين التي تحمي الطفولة وسيطرة عصابات داعش على بعض مناطق ديالى وتهجير عشرات الآلاف من العائلات من مناطق سكناهم في محافظة ديالى".

وأضاف المجمعي، أن "أبرز المشكلات التي تضرب طفولة ديالى، كثرة حالات الطلاق وانعدام مصدر الدخل لكثير من الاسر العراقية كل هذا ادى الى ان يتعرض الاطفال الى الكثير من الانتهاكات التي هي بحاجة حلول."

وأشار المجمعي، إلى أن "تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية دفعت نحو 15-20% من الأطفال للتوجه الى العمالة القاسية والعمل في ورش وأعمال تفوق قدراتهم وغير ملائمة لأعمارهم".

ودعا مدير مكتب حقوق الانسان، إلى "وضع استراتيجية لحماية الطفولة في العراق وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم وتنفيذ برامج وخطط انقاذ الطفولة في ديالى من خلال تحسين الواقع المعيشي للاسر لمنع الأطفال من التسرب الدراسي الى جانب تحصين الأطفال من مواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على الانحلال والتفكك والتصدي للثقافات المسمومة التي تهدد مجتمع ديالى المتحفظ بالقيم والتقاليد الاجتماعية الرصينة".

وتسببت أعمال العنف في ديالى، خلال أكثر من عقد بمقتل واصابة عشرات الآلاف من المدنيين وارتفاع نسب الايتام في المحافظة، ما دفع البعض منهم إلى ترك مدارسهم وممارسة مهن وأعمال متعددة لا تتناسب مع أعمارهم لإعانة أسرهم وتوفير دخل معيشي.

وأُعلن يوم الطفل العالمي في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الأول/نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

وتأريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر مهم لأنه اعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان حقوق الطفل في عام 1959، كما أنه كذلك تاريخ اعتماد الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

وما تزال الدول الشيوعية السابقة تحتفل بالمناسبة في 1 يونيو/حزيران. وفي 20 نوفمبر من كل عام تحتفل دول العالم بيوم الطفل العالمي (بالإنجليزية: Universal Children's Day)‏ حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 م بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وقد أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل، وأيضاً حدد 5 نوفمبر/تشرين الثاني، يوماً للطفل العالمي، وقد سبقه وتلاه عدد من الاتفاقات الدولية حول حقوق الطفل.