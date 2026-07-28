بين سنابل "الشلب" والنخيل.. زوار الأربعينية يشقّون طريقهم نحو كربلاء (صور)
شفق نيوز- الديوانية
يواصل آلاف الزائرين مسيرهم نحو مدينة كربلاء لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين، عبر الطرق الريفية الممتدة بين محافظتي الديوانية والنجف، مروراً بقضاء الشامية وصولاً إلى مدينة الكوفة، وسط مشاهد طبيعية تميزها حقول رز العنبر (الشلب) والنخيل التي تكسو الأراضي الزراعية في هذا الوقت من العام.
ووثقا عدسة وكالة شفق نيوز، الزوار وهم يشقون طريقهم بين الحقول الخضراء، في مشهد يجمع بين روحانية الزيارة وجمال الريف العراقي، بينما تنتشر المواكب الحسينية على طول الطريق لتقديم مختلف الخدمات للزائرين.
ويشهد هذا المسار سنوياً توافد آلاف الزائرين من مختلف المحافظات العراقية، فضلاً عن زائرين من خارج البلاد، في رحلة تمتزج فيها الطبيعة الزراعية الخصبة مع أجواء الخدمة والتكافل، وصولاً إلى مدينة كربلاء لإحياء مراسم زيارة الأربعين.
وتُعد زيارة الأربعين من أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم، إذ يتوافد ملايين الزائرين إلى مدينة كربلاء سيراً على الأقدام لإحياء هذه الذكرى، فيما تتكفل المواكب الحسينية المنتشرة على امتداد الطرق بتقديم خدمات الإطعام والإيواء والرعاية الصحية.