بين سنابل "الشلب" والنخيل.. زوار الأربعينية يشقّون طريقهم نحو ‏كربلاء (صور)

شفق نيوز- الديوانية

يواصل آلاف الزائرين مسيرهم نحو مدينة كربلاء لإحياء زيارة ‏أربعينية الإمام الحسين، عبر الطرق الريفية الممتدة بين ‏محافظتي الديوانية والنجف، مروراً بقضاء الشامية وصولاً إلى ‏مدينة الكوفة، وسط مشاهد طبيعية تميزها حقول رز العنبر ‏‏(الشلب) والنخيل التي تكسو الأراضي الزراعية في هذا الوقت ‏من العام.‏

ووثقا عدسة وكالة شفق نيوز، الزوار وهم يشقون طريقهم بين الحقول ‏الخضراء، في مشهد يجمع بين روحانية الزيارة وجمال الريف ‏العراقي، بينما تنتشر المواكب الحسينية على طول الطريق لتقديم ‏مختلف الخدمات للزائرين.‏

ويشهد هذا المسار سنوياً توافد آلاف الزائرين من مختلف ‏المحافظات العراقية، فضلاً عن زائرين من خارج البلاد، في ‏رحلة تمتزج فيها الطبيعة الزراعية الخصبة مع أجواء الخدمة ‏والتكافل، وصولاً إلى مدينة كربلاء لإحياء مراسم زيارة ‏الأربعين.‏

وتُعد زيارة الأربعين من أكبر التجمعات الدينية السنوية في ‏العالم، إذ يتوافد ملايين الزائرين إلى مدينة كربلاء سيراً على ‏الأقدام لإحياء هذه الذكرى، فيما تتكفل المواكب ‏الحسينية المنتشرة على امتداد الطرق بتقديم خدمات الإطعام ‏والإيواء والرعاية الصحية.‏