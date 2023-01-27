بين جحيم إيران واعتقالات الكويت.. العراقيون يصطادون "الزبيدي" و"السلمون" (صور)

شفق نيوز / يعاني مئات من أصحاب مهنة "صيد الأسماك البحرية"، في آخر نقطة من العراق، وتحديداً مدينة الفاو جنوبي محافظة البصرة، من الاعتقالات والتعذيب التي تشنها قوات الأمن الإيرانية والكويتية عليهم.

أحد صيادي السمك البحري، تحدث لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم كشف اسمه، بالقول إن "إيران بين فترة وأخرى تفتعل المشكلات معنا كون البحر مشترك معهم.. كذلك الحال مع الجانب الكويتي، ما يودي إلى الاعتقال لأشهر عدة تحت التعذيب".

وأضاف "الصياد"، أن "الصيادين العراقيين هنا لا يتمتعون بأي حماية من الحكومة العراقية، الأمر الذي زاد من معاناتهم مع الجانبين الكويتي والإيراني".

وتحدث صياد آخر، للوكالة، بالقول: "الأسماك البحرية هنا أنواع متعددة منها (الزبيدي، السلمون، الروبيان) وغيرها عشرات الأصناف الأخرى"، لافتاً إلى أن "مركز بيعها يكون في مدينة الفاو".

وتصدر الفاو الأسماك إلى أنحاء العراق كافة، عن طريق تجار بيع السمك بالمفرد، وتعبتر الفاو مركز بيع تجاري (جملة) للأسماك البحرية الجديدة.

وتستغرق عملية صيد الأسماك البحرية، إلى ما يقارب أسبوع أو أكثر، عبر رحلة بحر لمجموعة من الصيادين.