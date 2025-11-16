بين الأمطار والبرودة.. تطورات الأجواء الشتوية في العراق

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات أحوال الطقس في العراق، مساء اليوم الأحد، إلى انتهاء فرص الأمطار خلال هذه الليلة أو الفجر لتكون الأجواء يوم غد مستقرة في عموم البلاد.

وذكر الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن "فرص الأمطار تنتهي خلال هذه الليلة أو الفجر والتي تكون غزيرة في مناطق السليمانية وباقي المناطق الشمالية الشرقية ولمناطق الجبلية لتكون الأجواء يوم غد مستقرة في عموم البلاد".

وعن توقعات درجات الحرارة أشار العلي إلى "أجواء شتوية باردة وبالأخص خلال الليل تكون باردة جداً في مناطق الشمال والغربية مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة كما يلي: المنطقة الشمالية 14 إلى 19، والمنطقة الوسطى 20 إلى 23، والفرات الأوسط 22 إلى 24، والمنطقة الجنوبية 27 إلى 29 (الانخفاض يبدأ خلال الليل لتكون درجات الحرارة العظمى يوم الثلاثاء في المنطقة الجنوبية لا تتجاوز 25)، المنطقة الغربية 15 إلى 17".

أما ما يخص فرص الأمطار، فقد رجح "عدم وجود أمطار خلال العشرة أيام المقبلة في عموم البلاد، واحتمالية انتهاء ما تبقى من الشهر فترة هدوء تام، لكن نراقب ونتابع تطور منخفض جوي ممطر خلال بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل وممكن يتأخر إلى يوم 7 من الشهر نفسه".

ونوّه العلي إلى أن "تطورات المنخفض حالياً غير معروفة، لكنه على الأغلب يكون من نصيب المنطقة الجنوبية بالمرتبة الأولى، مع احتمالية كبيرة لتأثر باقي المناطق بالأخص الفرات الأوسط والوسطى، وهو مجرد توقع قابل للتغيير".

وتشهد محافظات عدة موجة أمطار عزيرة، بدأت منذ يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى غرق الكثير من الطرقات، مع بطئ في شبكات تصريف المياه نظراً للكميات الكبيرة من الأمطار التي هطلت.