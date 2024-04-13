بين الأطباء والصيادلة.. "الظاهرة المشبوهة" تقتل 7000 مواطن عراقي

شفق نيوز/ لا تزال قضية كتابة الوصفة الطبية يديوياً من قبل الأطباء، مثيرة للجدل بين الأوساط المحلية في مناطق جنوبي العراق، وتشير الإحصائيات إلى أنها تسبب بموت الآلاف من المواطنين سنويا كما تقول لجنة الصحة بمجلس محافظة البصرة.

ظاهرة مشبوهة

تقول لجنة الصحة بمجلس محافظة البصرة، أن أول الملفات التي ستعمل اللجنة على متابعتها خلال المرحلة المقبلة هي متابعة الظاهرة المشبوهة بين الأطباء والصيادلة عبر الوصفة الطبية.

وذكر رئيس اللجنة، علي العبادي لوكالة شفق نيوز، ان "لجنته ستعقد ندوات مكثفة مع الأطباء والصيادلة للإطلاع على الواقع الصحي في البصرة، وكذلك حثهم على الالتزام بإطار العمل الطبي مع المواطنين من خلال تسليمهم الوصفات الطبية مكتوبة إلكترونيا بدلاً من كتابتها (يدوياً)".

وأكد، أن "اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"، لافتا إلى ان "هذه الظاهرة المشبوهة (بين الأطباء والصيادلة) تتسبب سنوياً بوفاة أكثر من 7000 مواطن على مستوى البلاد".

لا حاجة للوصفة الإلكترونية

بدوره يقول نقيب الأطباء السابق بمحافظة البصرة، مشتاق ابو الهيل، أنه لا حاجة للوصفات الطبية الإلكترونية.

ويضيف أبو الهيل لوكالة شفق نيوز، أن "الوصفة الطبية الإلكترونية في محافظة البصرة غير مطبقة بشكل كامل، لان نسبة الأطباء الذين يستخدمونها عددهم قليل"، مؤكدا أن "غالبية العلاجات التي تعطى للمرضى متشابهة، ولا اختلاف فيها".

وبين، أن "الوصفة الطبية تكون ذات أضرار عند أطباء الوصف الدقيق، أو أصحاب الاختصاصات المهمة في المجتمع كالقلبية والكلى مثلاً، اما بقية الاختصاصات فلا تشكل خطراً على المرضى من ناحية تشخيص العلاجات لهم".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عام 2019 اطلاق مشروع الوصفة الالكترونية في العيادات الخاصة، بالتنسيق مع نقابة الأطباء، مؤكدة أن الهدف من المشروع، هو معالجة إشكالات الخط غير الواضح للوصفة الطبية الذي تترتب عليه مضار عدة على صحة المريض، لاسيما ان اخطاء قراءة الوصفة باتت واسعة الانتشار، فضلا عن ان هنالك الكثير من التشابه بين أسماء بعض الادوية، مؤكدا ان "الطباعة ستقضي على احتمالات الخطأ.