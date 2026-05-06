بين الغبار والمطر.. طقس العراق يودع الاعتدال ويستقبل "سخونة" أيار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، يوم الأربعاء، توقعاتها لحالة الطقس في مناطق ومدن العراق كافة خلال الأيام المقبلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة شفق نيوز، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 23، السليمانية 24، أربيل 25، نينوى وكركوك 26، صلاح الدين والأنبار 28، بغداد وديالى 30، كربلاء 31، واسط وبابل والنجف 32، الديوانية 33، المثنى 34، ميسان وذي قار 35، البصرة 37".

وأضاف، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة خلال النهار في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الجنوبية إلى (40) كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة تكون مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".

وأشار إلى، أن "طقس يوم السبت القادم سيكون غائماً جزئياً على العموم، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وأوضح، أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة عدا الأقسام الغربية من البلاد فتكون جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد عما سجل في اليوم السابق".