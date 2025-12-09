بين الصلاحيات والقانون.. عطلة "يوم النصر" تشغل الرأي العام العراقي

شفق نيوز- بغداد

ينشغل الرأي العام في العراق، اليوم الثلاثاء، بقضية تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد، بمناسبة ذكرى النصر على تنظيم داعش، وسط ترجيحات بمنح العطلة من قبل مجلس الوزراء.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشورات حول قضية العطلة، بين النفي والتأكيد، في وقت لم يصدر أي بيان رسمي بشأنها.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "قانون العطل الرسمية يتضمن 17 عطلة رسمية ما بين المناسبات الدينية والأعياد الوطنية، ولم يتضمن تعطيل الدوام الرسمي في يوم 10 كانون الاول".

وأضاف أن "القانون منح رئيس مجلس الوزراء، صلاحية تعطيل الدوام الرسمي بالمناسبات والظروف الخاصة".

وتابع أن "هناك ترجيحات بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء، بقرار من مجلس الوزراء، خلال جلسته التي ستعقد مساء اليوم".

وفي كل عام، يمنح رئيس مجلس الوزراء، عطلة رسمية في 10 كانون الأول، بمناسبة ذكرى تحقيق النصر على تنظيم داعش عام 2017.