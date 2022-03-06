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بين ابن الغربية وامرأة جنوبية.. علاقة نشأت في لعبة "بوبجي" وانتهت بالسجن

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-06T15:10:32+0000
بين ابن الغربية وامرأة جنوبية.. علاقة نشأت في لعبة "بوبجي" وانتهت بالسجن

شفق نيوز / أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الأحد، حكما بالسجن لرجل وامرأة، 5 سنوات وشهر لكل منهما.

مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "الحكم القضائي صدر بحق امرأة من محافظة ذي قار، ورجل من محافظة الأنبار"، لافتاً إلى أن "المحكوم عليهما نشأت بينهما علاقة حب عبر لعبة البوبحي، انتهت بقدوم الشاب من الأنبار إلى ذي قار، وقيامه بالاتفاق مع الفتاة بالتخطيط المسبق لاقتحام المنزل وتكبيل أطفالها وسرقة منزل زوجها مبلغاً قدره 7 ملايين دينار عراقي".

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن اعتقلت الطرفين وحققت معهما أمنياً وقضائياً، وانتهى أمرهما بصدور حكم بحقهما وفق أحكام المادة (430) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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