بينهم 13 اصيبوا بحوادث سير.. مستشفى عراقية تستقبل 130 حالة مرضية خلال ساعات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة الأنبار، استقبال 130 حالة مرضية، اليوم الأربعاء، بينها 13 أصيبوا بحادث سير.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر مستشفى الرمادي التعليمي استقبلت أكثر من 130 حالة مرضية بينها 13 بحادث سير كحصيلة أولية من منتصف يوم الأربعاء".

وأضافت أن "كوادرنا الطبية والتمريضية استنفرت لإجراء الاسعافات الأولية حيث تم السيطرة على الموقف وتقديم أفضل الخدمات ومعالجة جميع الحالات المريضة الطارئة حيث كانت من بينها حالات حرجة ادخل الى صالات العمليات الجراحية الكبرى وتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة لها".