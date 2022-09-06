بينهم إيراني .. وفاة ثلاثة زائرين جراء "الإرهاق والتعب" على طريق كربلاء - النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر مصدر طبي بمحافظة النجف، يوم الثلاثاء، بوفاة 3 من الزائرين المتجهين إلى كربلاء في الطريق العام الرابط بين بين المحافظتين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأرجع المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، سبب وفاة هؤلاء الزائرين "الإرهاق والتعب".

وبيّن أن أحد الزائرين المتوفين مجهول الهوية بينما الزائران الآخران أحدهما عراقي والآخر إيراني الجنسية، مشيرا إلى أنه، وتم نقل جثثهم للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.