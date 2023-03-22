بينهم إيرانيون .. مصرع واصابة 33 شخصا بحادث سير مروع جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بان حادث سير مروع أدى لمصرع واصابة 33 شخصاً جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة بين عجلتين بمنطقة تل اللحم، حيث أدى الحادث لاصابة 31 شخصاً بجروح بعضهم بحالة خطرة، فيما توفي اثنان آخران".

وبين المصدر، ان "بين المصابين 5 يحملون الجنسية الإيرانية"، لافتا إلى ان " القوات الامنية وفرق الإسعاف هرعت لمكان الحادث لنقلهم إلى اقرب مركز صحي لتلقي العلاج".