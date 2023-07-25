إخماد حريق فندق النجف: 64 مصابا اغلبهم من الزائرين الايرانيين (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة العراقية وشهود عيان، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مبنى فندق وسط مدينة النجف ما تُعرف بالمنطقة القديمة.

وقال المصدر والشهود لوكالة شفق نيوز، إن أكثر من خمسة فرق أطفاء مع آلياتها ومعداتها تحاول إخماد الحريق.

وأضافوا أن عشرات النزلاء بينهم زائرون إيرانيون تعرضوا للاختناق جراء انبعاثات الحريق، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخلاء العديد منهم بينما تعمل على إنقاذ الآخرين.

وبحسب المصدر؛ أن عدد المصابين جراء حريق الفندق في النجف الاشرف بلغ 64 مصاباً من جنسيات عراقية واجنبية غالبيتهم من إيران.

وأشار إلى أن 15 فرقة من الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق.

ولفت إلى أنه لم تعرف أسباب اندلاع الحريق لغاية الآن، فيما تم تشكيل لجنة مشتركة لبحث أسباب وقوعه.