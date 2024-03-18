بينهم وزير وبرلماني.. 38 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا في شباط

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، عن مجمل الأوامر القضائيَّة الصادرة والمُنفَّذة بحقّ ذوي الدرجات العليا خلال شهر شباط من العام 2024 .

وقال إعلام الهيئة، في بيان صدر حول أوامر القبض والاستقدام في القضايا التي حقَّقت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، إنَّ الجهات القضائيَّة أصدرت (38) أمر قبض واستقدام بحقّ (37) مسؤولاً من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 29 / 2 /2024 )، لافتاً إلى أنَّ الأوامر توزَّعت بين (6) أوامر قبضٍ، و(32) أمر استقدامٍ .

وأضاف، إنَّ الأوامر شملت وزيراً سابقاً، وعضواً في مجلس النواب، ووكيل وزيرٍ حالياً، فضلاً عن (21) مديراً عاماً، منهم (9) مديرين عامين حاليّين، و(8) سابقين، و(4) أسبقين، كما شملت الأوامر (11)محافظاً سابقاً، ومحافظين أسبقين.