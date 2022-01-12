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بينهم وزير بحكومة الكاظمي .. صدور 98 أمر قبض واستقدامٍ بحق ذوي الدرجات العليا

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-12T08:12:28+0000
بينهم وزير بحكومة الكاظمي .. صدور 98 أمر قبض واستقدامٍ بحق ذوي الدرجات العليا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الأربعاء عن صدور(98) أمر قبضٍ واستقدامٍ خلال شهر كانون الأول الماضي، مُشيرةً إلى أنَّ تلك الأوامر صدرت بحقّ (85) من كبار المسؤولين، بينهم وزير حاليٌّ.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ أوامر القبض والاستقدام التي أصدرتها الجهات القضائيَّة جاءت على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً صدور (98) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُّدة من (1-31/12/2021)، منها (21) أمر قبضٍ و(77) أمر استقدام.

وأضافت الدائرة إنَّ الأوامر شملت وزيراً حالياً ووزيراً سابقاً وثلاثة وزراء أسبقين ووكيلاً أسبق وتسعة نوَّاب سابقين، فضلاً عن مُحافظين حاليَّينِ و(8) محافظين سابقين و(5) أسبقين، كما شملت الأوامر (21) مديراً عاماً حالياً و(15) مديراً عاماً سابقاً وسبعة أسبقين، فيما صدرت (12) أمراً بحقِّ أعضاء مجالس محافظات.

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