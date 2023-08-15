بينهم 8 وزراء.. 54 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين العراقيين في تموز

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تموز الماضي .

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الجهات القضائية أصدرت (54) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (51) متهماً من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 2023/7/31)، (6) أوامر قبضٍ، و(48) أمر استقدام .

وأضافت الدائرة إنَّ الأوامر شمـلت وزيرين سابقيين و (6) أسبقين، ووكيلي وزيرٍ حاليّين، و(4) سابقين، ووكيل وزيرٍ أسبق، إضافةً إلى محافظ سابق و(3) أسبقين، كما شملت الأوامر (12) مديراً عاماً حالياً، و(11) سابقين و(5) أسبقين، فضلاً عن (4) أعضاء مجلس محافظةٍ.