بينهم وزيران سابقان.. النزاهة تكشف عن صدور (38) أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الثلاثاء،عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إلى أنَّ "الجهات القضائيَّـة أصدرت (38) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خليفَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَّ من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقّ (34) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1 - 30/ 11 /2023)، (8) أوامر قبضٍ، و(30) أمر استقدامٍ".

واضافت الدائرة أنَّ "الأوامر شملت وزيرين سابقاً وأسبق، و(3) محافظين سابقين، و(10) مديرين عامين حاليّين، و(16) مديراً سابقاً، ومديرين عامين اثنين أسبقين، إضافة إلى عضو مجلس مُحافظة سابق".