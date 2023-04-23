بينهم أوروبيون وأمريكيون.. أهوار الجبايش تنتعش بالسائحين خلال العيد

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، اليوم الأحد، عن احصائية اولية بأعداد الزوار الذين زاروا الاهوار خلال عيد الفطر، فيما أكدت أن جنسيات أجنبية من أوروبا وأمريكا زارت الأهوار.

وذكر مدير المنظمة، رعد الاسدي لوكالة شفق نيوز، ان "اكثر من الف سائح زاروا الأهوار خلال يومي الأول والثاني من عيد الفطر المبارك في احصائية اولية للسائحين القادمين إلى الأهوار"، لافتا إلى أن "الزائرين الذين قدموا للاهوار لم يقتصروا على الجنسية العراقية فقط، بل قدموا من البرازيل وايطاليا وفرنسا وبلغاريا، والسويد وجنسيات أجنبية أخرى".

وبين، ان "المنسوب المائي في الاهوار في ارتفاع مستمر، نتيجة كميات الأمطار التي سقطت مؤخراً والسيول التي قدمت من الحدود"، موضحا أن "كل هذه العوامل ساهمت بجعل المنسوب المائي يتجاوز المتر، وبعض الاحيان يصل إلى المتر و 30 سنتم عن سطح الأرض ".