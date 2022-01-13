بينهم نساء وأطفال.. مصرع وإصابة 10 أشخاص بانهيار سقف مرقد ديني في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة بابل، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 10 أشخاص بينهم نساء واطفال جراء انهيار سقف مراقد ديني في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "6 اشخاص لقوا مصرعهم واصيب 4 آخرون نتيجة انهيار جزء علوي من مبنى مرقد الامام الحمزة الغربي في بابل"، مبينا أن "بين الضحايا والمصابين أطفال ونساء وعاملين في المرقد".

وفي تطور منفصل، توفي واصيب 3 اشخاص بحادث سير على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة نوع دوج انقلبت على الطريق الدولي السريع غربي ذي قار، وادى الحادث الى جرح شخصين احدهما طبيب بيطري، فيما توفي شخص ثالث عمله صيدلاني".