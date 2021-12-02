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بينهم نساء وأطفال.. انتشال رفات ضحايا إيزيديين من خزان للصرف الصحي بسنجار

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-02T15:31:49+0000
بينهم نساء وأطفال.. انتشال رفات ضحايا إيزيديين من خزان للصرف الصحي بسنجار

شفق نيوز/ عثرت فرق الانقاذ في الدفاع المدني، يوم الخميس، على رفات عشرة إيزيديين من ضحايا تنظيم داعش جنوبي سنجار في محافظة نينوى.

وقال معاون قائممقام قضاء سنجار، جلال خلو، لوكالة شفق نيوز، ان فرق الانقاذ وبالتنسيق مع الهندسة العسكرية وقوات الجيش والامن الوطني والشرطة، تمكنت اليوم من انتشال رفات عشرة مواطنين ايزيديين من خزان للصرف الصحي في ناحية كرعزير جنوبي القضاء.

وبين ان من بين الضحايا اطفال ونساء قتلوا على ايدي مسلحي تنظيم داعش عام 2014 خلال اجتياح قضاء سنجار، مشيرا الى نقل الرفات الى مركز صحي في قضاء البعاج.

وكان الصحفي والناشط الإيزيدي خدر دوملي، قد انتقد في وقت سابق اليوم، وزارة الهجرة والمهجرين لاستعانتها بفرق الدفاع المدني لنقل رفات ضحايا تنظيم داعش من المقابر الجماعية.

وكتب دوملي على حسابه في موقع فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز "سؤال بحجم الإبادة الجماعية للايزيدية.. ما هي علاقة الدفاع المدني برفع رفات الضحايا من المقابر الجماعية في سنجار؟".

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