بينهم نساء .. إحصائية للقوات العراقية عن معتقلي المحتوى السيء بمواقع التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على ستة أشخاص بينهم نساء من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي جراء نشرهم محتويات سيئة وتخالف الذوق والآداب العامة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه لغاية الآن القوات الامنية القت القبض على 6 نساء ورجال من ناشري المحتوى السيء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن عمليات الاعتقال تمت وفق مذكرات قبض قضائية، مردفا بالقول إن من بينهم المعتقلين المدعو حسين صجمه، وام فهد، وعسل حسام.

وأكد المصدر أن الحملة مازالت مستمرة.

وكان مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية العراقية، قد كشف نهاية العام 2022، عن تشكيل اللجنة القضائية العليا لمحاربة المسيئين للأعراف والتقاليد الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأبلغ المصدر في حينها وكالة شفق نيوز، بأن "اللجنة القضائية أصدرت العديد من أوامر القاء القبض على أصحاب المحتويات المسيئة للأعراف والتقاليد الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة (التيك توك)"، لافتا إلى أن "أوامر القبض صدرت بناءً على أحكام المادة 431 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وانتشرت في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطا لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الإجتماعي.