بينهم نائبان و7 وزراء.. 46 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَة عن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَذة بحقِ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الجهات القضائيَـة قامت بإصدار (46) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَة قضايا حقَقت فيها مُديريَات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُوضحةً أنَ تلك الأوامر صدرت بحقِ (42) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا خلال المُدَة من (1- 30 / 11 /2022)، لافتةً إلى أنَ الأوامر توزَعت بين (12) أمر قبضٍ و(34) أمر استقدامٍ.

وأضافت الدائرة إنَ الأوامر الصادرة والمُنفَذة تضمَنت أوامر قبضٍ واستقـدامٍ بحقِ (2) من أعـضاء مجلس الـنوَاب السابق، ووزيرٍ سابقٍ، و(6) وزراء أسبقين، فضلاً عن وكيل وزير.

وأكَدت أنَ أوامر القبض والاستقدام شملت (9) مُديرين عامِين حاليِين، و(7) سابــقيـن وواحداً أســبـق، فـضلاً عن (3) محـافـظـين سابــقـين، و(8) محافظين أسبقين، و (4) أعضاء مجالس محافظة سابقين.