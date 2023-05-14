بينهم ناشطة نسوية .. مصرع واصابة 3 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بمصرع واصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير شمال غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار و العاصمة بغداد وأدى لمصرع مسؤولة منتدى الناصرية النسوي التابع لوزارة الشباب والرياضة في المحافظة، ندى الحصيني، واصابة شخصين اثنين كانا برفقتها يعملان بإحدى منظمات المجتمع المدني".

وبين المصدر، ان "الجثة نقلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما أُرسل المصابان لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم ".