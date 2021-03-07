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بينهم من أصيب بالشلل التام.. الكشف عن عدد جرحى التظاهرات في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-07T13:58:59+0000
بينهم من أصيب بالشلل التام.. الكشف عن عدد جرحى التظاهرات في ذي قار

شفق نيوز/ كشف رئيس رابطة جرحى التظاهرات في محافظة ذي قار، علي مهدي، يوم الأحد، عن عدد المصابين من المتظاهرين في المحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات في تشرين الأول عام 2019.

وقال مهدي لوكالة شفق نيوز، ان "العدد الكلي لجرحى تظاهرات محافظة ذي قار منذ انطلاقها في تشرين الأول عام 2019 بلغ 1215 جريحا، 25 منهم تلقوا العلاج خارج العراق خلال الفترة الماضية بسبب سوء حالتهم الصحية".

وأضاف، أن "الرابطة سجلت من ضمن العدد الكلي للجرحى إصابة 6 جرحى بشلل رباعي تام، بسبب تلقيهم الرصاص في أماكن خطرة من الجسد".

وأشار مهدي، إلى أنه "تم معالجة العشرات من الجرحى على حساب العتبتين الحسينية والعباسية في كربلاء"، مؤكدا أن" الرابطة ما تزال تتابع قضية الجرحى في المحافظة لحين اكتسابهم الشفاء التام".

وتعد محافظة ذي قار من أبرز محافظات الاحتجاجات بعد العاصمة بغداد، حيث سجلت أكبر عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، كما انها امتازت باستمرار التظاهرات فيها بعد أن توقفت في جميع المحافظات في صيف العام الماضي.

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