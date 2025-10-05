بينهم منتسب أمني.. مصرع 3 أشخاص بحادثين منفصلين في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الأحد، بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادثين منفصلين وقعا على طريقين جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حادثاً مرورياً وقع على طريق كركوك - بغداد أسفر عن مصرع عزمي غازي، أحد منتسبي اللواء 16 في الحشد الشعبي، جراء انقلاب مركبته".

وأضاف أن "حادثاً آخر وقع على طريق كركوك - الحويجة جنوب غربي المحافظة، أسفر عن مصرع مدنيين اثنين في الحال، نتيجة اصطدام مركبتين بشكل مباشر"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف نقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي في كركوك لاتخاذ الإجراءات الأصولية".