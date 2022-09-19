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بينهم معاون المحافظ.. السجن لثلاثة موظفين في صلاح الدين لارتكابهم جرائم الفساد

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-19T09:41:26+0000
بينهم معاون المحافظ.. السجن لثلاثة موظفين في صلاح الدين لارتكابهم جرائم الفساد

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، يوم الإثنين، حكماً بالسجن سبع سنوات بحق ثلاثة موظفين في محافظة صلاح الدين لارتكابهم عدة مخالفات عن تنفيذ أحد المشاريع في المحافظة.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجرمين الثلاث منهم (المعاون الفني لمحافظ صلاح الدين واعضاء لجنة التنفيذ المباشر في المحافظة) قاموا باستلام السلفة التشغيلية لمشروع إنشاء جملونات لصالح مديرية التجهيزات الزراعية في صلاح الدين دون ان يقوموا بإنجاز المشروع".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة 318/ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

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