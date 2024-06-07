بينهم مسؤول محلي.. إصابة 4 أشخاص بحادثيّ سير منفصلين في البصرة وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في البصرة، يوم الجمعة، بإصابة قائممقام قضاء القرنة وزوجته بحادث سير مروع بعد أيام على استلامه المنصب، فيما أصيب زوجان بحادث أيضاً وسط كركوك.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على الطريق العام لقضاء القرنة جنوبي البصرة نتيجة تصادم بين عجلتين، إحداهما لقائممقام القرنة عبد المجيد الحسن".

وبين المصدر، أن "الحادث أدى لإصابة الحسن وزوجته بجروح بليغة وتم نقلهما لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

يشار إلى أن عبد المجيد الحسن تسلم منصبه قائممقاماً لقضاء القرنة الأسبوع الماضي.

وفي كركوك، أبلغ مصدر في دائرة مرور كركوك، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث اصطدام وقع بين سيارتين إحداهما تقل عروسان في شارع بغداد وسط مدينة كركوك، ما أسفر عنها إصابتهما بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".