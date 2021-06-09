بينهم مسؤول محلي.. اعتقال متهمين بالفساد في 3 محافظات

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الاربعاء، باعتقال مسؤول محلي في صلاح الدين و3 أشخاص بتهمة الفساد في محافظتي ميسان وبابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة في محافظة صلاح الدين أصدرت أمرا بإلقاء القبض على (يونس احمد ) مدير بلدية الشرقاط بعد بيعه أرض تابعة للدولة الى احد المواطنين الذي قدم شكوى بحقه".

واضاف أن "الشرطة أودعت المسؤول الحبس لحين اكتمال التحقيق معه".

من جانبه قال مصدر امني ميسان، إن "قوة امنية يرافقها موظفون من هيئة النزاهة اعتقلت "معقب" معاملات داخل بلدية ميسان".

وفي السياق، ذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية يرافقها موظفون من النزاهة داهمت مديرية بلدية الحلة واعتقلت اثنين من الموظفين لاتهامهما بقضايا فساد".